厚生労働省が公表する「令和4年衛生行政報告例（就業医療関係者）の概況」によると、全国で就業する准看護師・看護師・助産師の数は、令和4年末時点で約160万人だったそう。「病院勤務ってどんな仕事？」「どうやって技術を磨いていくの？」など、看護師の仕事についてあまりよく知らない…という方もいるのではないでしょうか。医師で作家の松永正訓先生が看護師・千里さん（仮名）の実話を元に、仕事内容や舞台裏をまとめた書籍