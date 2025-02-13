ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の構成団体、長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）のメンバーが6日、大村市の園田裕史市長を訪ねた。授賞式への出発を長崎空港で見送った園田市長に感謝を述べ、受賞をあらためて報告した。長崎被災協の田中重光会長は「現地ではマスコミや若い人たちが大勢、歓迎してくれた。ファンファーレの中、荘厳な雰囲気での授賞式だった」と振り返った。横山照子副会長は