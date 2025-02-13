長崎県大村市は12日、過去最大となる541億円の2025年度一般会計当初予算案を発表した。賃金上昇や物価高騰などにより、前年度当初比で33億4千万円上回った。20日開会予定の市議会定例会に提案する。小中学校の校舎長寿命化計画に10億2754万円を計上。給食費を据え置くため食材費増額分の補助事業を昨年に続けて実施し、2億4436万円を充てる。市新庁舎の建設予定地にある市民プールなどの解体工事費に5億4216万円を準備した。