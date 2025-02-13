長崎市は12日、総額2413億4千万円の2025年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比4・5％増で、物価高や賃上げを背景に過去最大の編成となった。「経済再生」と「少子化対策」を重視し、被爆80年を迎えるにあたり記念事業にも力を入れる。記者会見で鈴木史朗市長は「ニーズの高い施策に予算を重点的につけるなどメリハリをつけ、暮らしやすい長崎市を実現していく」と述べた。（鈴鹿希英）歳入では、昨年10月に開業し