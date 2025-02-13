佐賀県鳥栖市飯田町の路上で、福岡県大刀洗町の会社員入口和俊さん＝当時（24）＝が殺害された事件は9日、未解決のまま21年を迎えた。同日は事件の風化を防ごうと、捜査本部が置かれた鳥栖署員ら約20人が市内の商業施設「鳥栖プレミアム・アウトレット」でチラシを配り、買い物客らに情報提供を呼びかけた。入口さんは2004年2月9日、自身の車の助手席で遺体となって発見された。頭部に鈍器で殴られたような痕があり、県警は殺