シンガーソングライターの遼によるソロプロジェクト・Little Black Dressが、2025年第1弾となる新曲「PLAY GIRL」を2月5日に配信リリースした。◆撮り下ろし写真今回の新曲「PLAY GIRL」は、なかおもとこの同名電子コミックを原作とする、毎週火曜24時30分より放送中のテレ東ほかドラマチューズ！『マイ・ワンナイト・ルール』の主題歌に起用。Little Black Dressらしい歌謡曲の質感や翳りを活かしたエッジーなロックナンバーに仕