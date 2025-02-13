俳優の永野芽郁（25）の喜びの報告に「おめでとうございます！」「めちゃくちゃすてきですね」など、祝福の声が寄せられた。【映像】永野芽郁のドレス姿&自撮りショット（複数カット）2009年の俳優デビュー以降、様々な賞を受賞している永野。2021年に「報知映画賞 主演女優賞」、2022年に「放送文化基金賞 演技賞」、そして、2024年には「ベストジーニスト」を受賞し、感謝の思いとともに、その様子をInstagramに投稿して