歌手の氷川きよしが12日にインスタグラムのストーリーズを更新。美しいオフショットを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】氷川きよし、“美脚際立つ”全身ショット弾ける笑顔も（8枚）1月29〜31日に『氷川きよし 25周年記念劇場コンサートツアー 〜絆〜 in 明治座』を行った氷川。1月31日からは劇場版『氷川きよし／ KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. 25th Anniversary Concert Tour 〜KIIZNA〜』が公開されている。12日には『DayD