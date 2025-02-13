今夜13日放送の『ダウンタウンDX』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜22時）は、「黙っていられない奥様大集合SP」と題し、芸能界を代表する奥様が登場する。相田翔子、大島美幸（森三中）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、近藤千尋、西野未姫、信子（ぱーてぃーちゃん）、北斗晶、大村朋宏（トータルテンボス）、大倉士門、品川祐（品川庄司）、がゲスト出演し、奥様代表と夫代表に分かれて日々の努力を熱弁していく。【写