ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの「ABEMA」初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』第2話が12日に配信スタート。第2話では、熱海の旅を続ける一行に、さらなるドッキリが仕掛けられていきます。ゲストに“イケメン調査員”として元国民的アイドル・加護亜依がサプライズで登場。メンバーはイケメン顔を崩壊させる仕掛けに加え、「お出掛けの際のカッコいい一言」や、ダンスパフォーマンスを披露するな