セレッソ大阪は13日、愛媛FCからGK牧口一真(20)が期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。背番号は「47」を着用する。兵庫県出身の牧口はヴィッセル神戸U-15から愛媛U-18を経て、2023年に愛媛トップチームに昇格。ここまで公式戦の出場はない。C大阪加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「開幕前の珍しい時期の移籍となりますが、セレッソ大阪からオファーをいただき、僕自身新たなチャレンジを