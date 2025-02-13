高級チョコのゴディバがゲームとコラボした。2025年のバレンタインに向け発売された「ゴディバ meets ピクミン」コレクション（撮影：今井康一）ベルギーの本格的な味を詰め込んだ「ベルギースイーツ」コレクション（写真は9粒入り 税込み5259円）（撮影：今井康一）日本でもっとも名が知られているチョコレートメーカーの一つがゴディバ。百貨店やショッピングモールなどに全国350店舗を展開する。スーパーなどで小売りされて身近