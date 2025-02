1年以内にオープンした、シンプルクレープが食べられるお店をご紹介。生地のおいしさを存分に味わえるシンプルクレープが人気です! レモンをかけて味変できたり、トッピングできたり、お店によって楽しみ方もさまざま。いろいろ行ってみるのもいいですね。1. moderato on the green(用賀)「moderato on the green」は、2024年6月「世田谷ガーデン倶楽部」内にオープン。まろやかな塩気と、ほどよい酸味「ソルティレモン」900円