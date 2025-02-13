各事務所が先を争って新人を発表するのは、現在活動中のグループがデビュー４〜５年目を過ぎて活動が一定軌道に入ったためだ。大衆音楽評論家のキム・ドホン氏は「従来のグループが十分に顔を知らせ、ある程度育成の時間を経た練習生ができ、自然に新人デビュー時期が重なったものとみられる」と話した。大衆音楽評論家のキム・ユンハ氏も「歌謡市場が海外まで拡張され、既存グループの海外活動が増え、企画会社としては国内市場で