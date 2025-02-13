今回は、じんさんが1月29日に投稿した「Worlders」を紹介する。本楽曲は、2025年1月17日より全国の映画館で公開中のスマートフォン向けリズムゲーム『プロジェクトセカイ』の劇場版アニメ『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』のエンディング主題歌のボーカロイドVer.。じん氏の最新アルバム『BLUE BACK』にはBLUE BACK Ver.として収録。また、EDMシーンで、人気トラックメイカーのTeddyLoidがアレンジとミ