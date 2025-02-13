アサヒコは豆腐業界が直面する危機的状況を打開するため、豆腐復権を目指した新構想「クラフト豆腐プロジェクト」を立ち上げた。「サプライチェーン全体で豆腐価値を再認識し、売場、売り方、商品を変え、価格以上の価値をつくることで豆腐市場を復活させ、低価格“競争”を正当に競い合う“共創”に変える」考えだ。価格“競争”から正当“共創”へ「豆腐市場は過去10年で年率4〜5％縮小の右肩下がり状態が続いている。値上げによ