バンダイは、『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』より「RG 1/144 ソードインパルスガンダムSpecII」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月13日12時より予約を受け付けており、2025年3月発送予定。2025年3月発送予定「RG 1/144 ソードインパルスガンダムSpecII」(4,180円)「RG 1/144 ソードインパルスガンダムSpecII」は、『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』に登場するインパルス