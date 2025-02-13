²Î¼ê¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿À¸Í¤Î½÷»Ò¹»»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆîÌîÍÛ»Ò¡Û¿À¸Í¤Î½÷»Ò¹»¤Ç¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¿´î¡ÖÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò°ÆÆâÆîÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤À²¤ìÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶»¤Þ¤Ç¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òº¸±¦¤ª²¼¤²¤Ë¤·¤ÆÁ°Â¦¤Ë¿â¤é¤·¡¢Çò¤¤È¾Âµ¤ÎÀ©Éþ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡¢½÷»Ò¹»»þÂå¤ÎÆî