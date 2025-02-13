Image: SANWA SUPPLY タコ足するならタワーで。現代人はいろんなガジェットに囲まれています。デスク仕事をしようものなら、コンピューターとモニター、モデムやスマホなどの給電・充電で、コンセントがいくつあっても足りません。15台のデバイスを同時充電サンワサプライの「TAP-B112C1A2」シリーズは、AC12個口とUSB-A×2、USB-C（PD30W）×1ポートを搭載したタワー型の電源タップ。4方向