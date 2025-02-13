ソニーから、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Editionのオリジナル刻印モデルが登場！ワイヤレスステレオヘッドセット『WF-C510』と、ウォークマン『NW-A306』と共に、購入特典がセットになった豪華仕様です☆ ソニーストア『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Edition「ワイヤレスヘッドホン&ウォークマン」  注文受付開始日：2025年2月13日(木)：販売店舗：ソニーのインターネット直販サイ