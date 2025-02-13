Snow Manの佐久間大介が自身のX（旧Twitter）を更新。aikoとオーイシマサヨシ（大石昌良）とともに食事を楽しんだことを報告した。 【画像】佐久間大介・aiko・オーイシマサヨシの仲良しピースショット／【動画】佐久間大介「守りたい、その笑顔」MV／【画像】佐久間大介×aiko／佐久間大介×オーイシマサヨシ ■「オーイシさんと、aikoさんと、焼肉食べた！！！！！！！」（佐久間大介／Snow Man