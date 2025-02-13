16日、第118回京都記念（GII、芝2200m）が京都競馬場で行われる。今年は、昨年の二冠牝馬チェルヴィニアや、昨年の宝塚記念2着のソールオリエンス、昨年勝ち馬のプラダリア、キャリア11戦でフレッシュな7歳馬ヨーホーレイクなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから「配当傾向」を分析して、レース傾向および“儲かる買い方”をジャッジする。 ■3人気以内が6勝 過去10年、1番人気が【3.2.2.