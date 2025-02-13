¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó»ï¡Øbis¡Ù¤ÎInstagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë ¢£¥°¥ëー¥×Â´¶È´Ö¶á¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤ÎÉ½¾ðË­¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Øbis 2025Ç¯Åß¹æ¡Ù¤«¤é¤ÎÍ¿ÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£ ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤òËË¤ËÅö¤Æ¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤«¤é