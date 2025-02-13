¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤ò½ä¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï13Æü¸á¸å¤Ë¡¢¶¨µÄ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡Ê·ÐºÑÉô¡¦ËÌÂ¼è½»Òµ­¼ÔÊó¹ð¡Ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÂç·¿Åý¹ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥«·îÈ¾¤ÇÇËÃÌ¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æü»º¤ÎºÆ·úºö¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ï¶¦Æ±¤Ç»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢Î¾¼Ò¤¬»±²¼¤ËÆþ¤ëÂÐÅù¤Ê·Á¤Ç¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·îÃæ½Ü¡¢¥Û¥ó¥À