［東京１３日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比５１１円１０銭高の３万９４７４円８０銭と大幅続伸した。トランプ関税に対する警戒感など不透明要因は残るものの、決算発表シーズンがピークを迎える中で好決算銘柄を物色する動きが活発化し、相場全般のかさ上げが進んだ。ただ、一方で先駆株には利益確定売りに押される銘柄もある。日米ともに事前予想を上回る好決算が相次いでおり、これがトラン