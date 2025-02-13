元AKB48のメンバーで“ぱるる”の愛称でも親しまれる、俳優・島崎遥香（30）が12日、自身のSNSを更新。「私服」とつづり、セットアップのコーデを披露した。【写真】「オシャレ」ウエスト＆美脚際立つセットアップの私服姿を披露したぱるる島崎は黒基調のセットアップに白のバッグと大ぶりなネックレスを合わせ、エレガントな印象のコーディネートを紹介。ショート丈のトップスからはウエストがチラリとのぞき、ミニ丈のスカー