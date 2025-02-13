【Claw 8 AI+ A2VM】 【Claw 7 AI+ A2VM】 2月13日より順次販売 エムエスアイコンピュータージャパンは、MSIポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+ A2VM」と「Claw 7 AI+ A2VM」を2月13日より順次販売を開始する。 Claw 8 AI+ A2VM 「Claw 8 AI+ A2VM」は、8インチ大画面・80Whr大容量バッテリーを搭載した8インチモデルの