元グラビアアイドルで自由民主党の森下千里衆議院議員が、長年放置し、悲惨な姿になったiPhoneを公開した。【映像】変形したiPhone＆グラドル時代の水着姿（複数カット）2002年に『仮面ライダー龍騎』で俳優デビューし、タレントやグラビアアイドルとしても活躍していた森下。Instagramでは水着姿など、セクシーショットを公開していたが、2019年に芸能界を引退。その後、2024年10月に衆議院議員選挙で初当選を果たし、宮城