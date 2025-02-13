青森県八戸市のみちのく記念病院＝2023年4月青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、入院中の男が同室の患者を殺害した事件を隠蔽しようとしたとして、県警が犯人隠避の疑いで病院関係者の立件に向け最終調整していることが13日、捜査関係者への取材で分かった。亡くなった男性の死因を「肺炎」と偽装し、発覚を免れようとした疑いがある。事件で殺害されたのは、高橋生悦さん＝当時（73）。確定判決によると、同室に入