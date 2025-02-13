¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½Ü»£ GIRL Vol.22¡Ù¤Ë¡¢¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤È¤­¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÂÀ¤â¤â¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥»¥¯¥·¡¼SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«ËÜºî¤Ï¡¢Ãø½ñ¤ËÂè°ì²Î½¸¡Ø4¡Ù¡Ê¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë²Î¿Í¡¦ÀÄ¾¾µ±¡Ê¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¡×¡ÖÍë½Ã¡×Ì¾µÁ¤ÇÅìÂçÍý»°YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡Ë¤¬¼¹É®¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸µ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ