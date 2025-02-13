¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤òÄ¾¤Á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÆ®¤Î½ª·ë¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇºÇ½é¤Î²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾­Íè¤À¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè