「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」 (C)CAPCOM (C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice. Amazonや楽天ブックスで、PlayStation 5本体に「モンスターハンターワイルズ」の本編ダウンロード版(プロダクトコード)を同梱した「PlayStation 5 “モンスターハンター