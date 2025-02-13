お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）が13日、インスタグラムを更新。同日、60歳の誕生日を迎えたことを報告した。南原は「『還暦カンゲキ写真』お陰で無事に60歳を迎えることが出来ましたありがとうございます！なった感想？うーん、まだまだ未熟者ですがでもどこかで『風通しがいい自由さ』も感じてますこれまで積み重ねてきた経験を土台にして私なりの表現を目指し、遊び心で人生を愉しみますそう、『フェ