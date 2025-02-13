米人気ラッパーのディディとして知られる大物音楽プロデューサーのショーン・コムズ被告（５５＝性的人身売買罪などで起訴）がドキュメンタリー番組でウソを描かれたとして、ＮＢＣユニバーサルらに対して１億ドル（約１５４億３０００万円）の損害賠償を求めて訴訟を起こしている。米紙ニューヨーク・ポストが１２日、報じた。コムズ被告は１２日、ドキュメンタリー番組「ディディ：ザ・メイキング・オブ・ア・バッド・ボーイ