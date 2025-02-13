dポイントへの交換で最大20％増量キャンペーン NTTドコモは、対象のポイントからdポイントへ交換すると、最大20％増量される「ポイント交換でdポイント最大20％増量キャンペーン」を実施する。期間は3月1日～31日まで。 期間中、対象事業者のポイントからdポイントへ交換すると、通常の交換レートで交換した分の10％が増量される。また、抽選で10人に1人の割合でさらに10％分（先述の特典と合