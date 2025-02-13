Kちゃんの服を汚しても全く悪びれる様子もないBちゃん。Kちゃんはつらそうな表情をしています。直感的に「Kちゃんから離れてはいけない」気がしたツマ子さんは…。この作品では、同級生によるいじめを目撃し、悩んだ体験談が描かれています。ツマ子(＠tumakonofamily)さんによる『イジメを目撃したら』第5話をごらんください。 ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily