Niket NishantSaeed Azhar[１２日 ロイター] - 米銀行大手バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）のブライアン・モイニハン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１２日、スイスにおける銀行チームの規模を倍増させたと明らかにした。ＵＢＳによるクレディ・スイス買収で同国の銀行市場が大きく揺らぐ中、市場シェアを拡大する機会を捉えた。クレディ・スイスが２０２３年に経営危機により同業ＵＢＳに買収されて以来、スイス政府はより