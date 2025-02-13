今年2月末をもって、一時休館することが決まった現・帝国劇場。その歴史と想いを未来へつなぐプロジェクト『帝劇 Legacy Collection』が始動する。このプロジェクトでは、劇場の解体時に発生するさまざまなマテリアルを活用し、特別な商品として開発・販売する予定だ。これにより、劇場の一部が新たな形で生まれ変わり、ファンの手元に残ることとなる。【写真】ふかふかでおなじみ、帝国劇場の椅子同劇場は1966年に建築家・谷