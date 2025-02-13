5万円分チョコを購入したことを明かした森香澄 （C）ORICON NewS inc.オリコン

森香澄、自分のために5万円分のチョコを購入「私自身をいたわる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 森香澄が13日のイベントで、今年のバレンタインは仕事の予定だと苦笑いした
  • 「今年は自己投資でもう5万円分くらいチョコを買っています（笑）」と言及
  • 「今年は私自身をいたわるバレンタインにしたいと思います」とも語った
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