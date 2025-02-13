幼い子どもを育てながら家事をこなす、こっさん(@33kossan33)さん。夫は頼りにならず、毎日ワンオペ状態。ですが、3人目の子どもが生まれ、こっさんは仕事復帰を控えていました。家事や子どものお世話について、分担を持ちかけますが、大きなケンカになってしまいます。さらに、「離婚」騒動にまで発展してしまい…。『魚田家の育児今昔物語』をダイジェスト版でごらんください。 ©33kossan33 ©33kossan3