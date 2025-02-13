秋葉原で話題沸騰の「ぶ厚い3兄弟」を堪能できる本格炭火焼肉店『ミスター焼肉』。こちらでバレンタイン&ホワイトデー特別企画を開催中なんです。2025年2月14日(金)~3月31日(月)の期間限定で提供されるキュートな「恋するハラミ」を紹介します。一日限定５食！バレンタインやホワイトデー仕様限定の『ハート型のハラミ』で特別なひとときを 秋葉原で話題沸騰！圧巻の「ぶ厚い3兄弟」を堪能でき