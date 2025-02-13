TBSで2月24日に『ウンナン極限ネタバトル! ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』(18:30〜22:00)が3時間30分にわたって放送されることが決定した。2005年から始まった同番組は、レギュラー放送、特別番組を経て、南原清隆生誕60周年記念特番として、今春8年ぶりに復活する。MCを務めるウッチャンナンチャンの内村光良(左)と南原清隆(C)TBS番組が設けた「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」