高齢化や人口減少に伴うバス路線の廃止・減便も相次ぐ近年。移動の自由度と生活の質を向上させるため、高齢者などが日常生活で利用するタクシー代の一部を補助する自治体が増えている。しかし、タクシーの利用補助では対象者にチケットを配布する方法が多く採用され、チケット配布の煩雑さやコスト、タクシー事業者や自治体の精算の手間などが障壁となってきた。これらの問題を解決すべく、長野県・伊那市はシステム開発会社「マイ