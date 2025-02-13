アップルは、動画配信サービス「Apple TV」のAndroid版アプリの提供を開始した。Google Playから無料でダウンロードできる。 Android向けのApple TVアプリは、「親しみやすく直感的に使えるインターフェイスをAndroidユーザーにお届けするために一から設計された」といい、AndroidデバイスやGoogle TVデバイス上でGoogle Playアカウントを使って、有料サービスのApple TV+やMLS Season Pa