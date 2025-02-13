ジルスチュアートビューティは2月21日、夜桜が誘うロマンティックなひとときがテーマの春限定コレクション「Crystal BloomSakura Bouquet」を発売します。2月7日から予約を開始します。■ボトルやケースも可愛い！サクラブーケの香りのコレクション同コレクションのテーマは“夜桜が誘うロマンティックなひととき”。八重桜をイメージしたやわらかな香りの、オードパルファン、ヘアミルク、ハンドクリーム、アイカラー、チー