西川（nishikawa）は2月中旬から順次、睡眠科学を応用し理想の姿勢とラクな座りを同時に叶えるサポートクッションシリーズのKeeps（キープス）より、「Keeps クッション for beauty（キープス クッション フォー ビューティ）」を発売します。同商品は、累計販売数14万個突破（※1） のKeepsシリーズから登場する、初のbeautyモデル。同シリーズの女性ユーザーからの声を反映し、ソフトな感触とコンパクトな仕様で美しい姿勢に導く