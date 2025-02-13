¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¤è¤ê¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥¨¡¼¥¿À±¥Ù¥Í¥È¥Ê¡¼¥·¥å¥ß¡¼¥á¡×(15,400±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2·î14Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£2025Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥¨¡¼¥¿À±¥Ù¥Í¥È¥Ê¡¼¥·¥å¥ß¡¼¥á¡×(15,400±ß)¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX ¥¨¡¼¥¿À±¥Ù¥Í¥È¥Ê¡¼¥·¥å¥ß¡¼¥á¡×¤Ï¡¢À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥¹¥¬¥ë¥ÉÊÔ¡¦Âè7ÃÆ