I-neは2月28日、ビューティーブランド「SOLAMY（ソラミー）」をローンチし、各ECモール全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）にて順次発売します。■UVダメージから髪を保護＆補修同ブランドでは、パサつき、ごわつき、カラーダメージといった頭皮や髪の毛へのUVダメージに着目。アフターケアをコンセプトに、毎日のシャンプー・トリートメントで1年中降り注ぐ不可避なＵＶ乾燥ダメージ対策を行う新習慣を提