【第29話】 2月13日 無料公開 講談社は2月13日、すしじろう氏によるマンガ「どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ」第29話「寝取られないと出られない部屋」の無料公開をマガポケで開始した。 本作は天然なヒロイン・愛梨ちゃんと幼なじみのゆーくんによる4コマラブコメディだが、恋心と愛欲が空回っていつもエッチなアクシデントが勃発する。第29話では文化祭で「NTR部