ダスキンは13日、新TVCM「想いをつなごう」篇を15日より放映すると発表。漫画家の浅野いにお氏が、同社の16事業を擬人化したオリジナルキャラクターが登場する。楽曲は、sumikaの新曲「Vermillion（ヴァーミリオン）」が起用された。【画像】「擬人化！」浅野いにお氏の描き下ろしCM本TVCMでは、昨年公開の『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』など、数々の作品をヒットさせている漫画家・浅野氏が手掛けたダス